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Азербайджан набрал очередные очки в рейтинге УЕФА

Азербайджан набрал очередные очки в рейтинге УЕФА Азербайджан набрал очередные очки в рейтинге УЕФА сезона 2022/2023.
Футбол
4 августа 2022 г. 01:44
Азербайджан набрал очередные очки в рейтинге УЕФА

Азербайджан набрал очередные очки в рейтинге УЕФА сезона 2022/2023.

Как сообщает Report, это произошло после ничьи "Карабаха" со счетом 1:1 в первой встрече третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА с венгерским "Ференцварошем".

Ничья принесла в актив стране, представленной двумя клубами - 0,125 очка.

Несмотря на то, что Азербайджан в этом сезоне увеличил количество очков до 1 375, а за последние 5 сезонов – до 14, он остается на 29-м месте.

Польша занимает 28-е место с 15 125 баллами.

Напомним, что еще один представитель Азербайджана "Нефтчи", выступающий в Лиге конференций, сегодня проведет свой первый матч в III квалификационном раунде. Соперником станет австрийский клуб "Рапид" (Вена).

Отметим, что ответная игра между "Ференцварошем" и "Карабахом" состоится 9 августа в Будапеште.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyib, Macarıstan irəliləyib

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