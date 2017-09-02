Азербайджан на выезде уступил Норвегии - ВИДЕО

Осло. 2 сентября. REPORT.AZ/ В матче отбора ЧМ-2018 сборная Норвегии дома обыграла Азербайджан.

Как передает Report, на 32-й минуте Джошуа Кинг реализовал пенальти в ворота гостей, а на 59-й минуте защитник азербайджанцев Рашад Садыхов срезал мяч в свои ворота.

Уже на 90-й минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве. Защитник Бадави Гусейнов, фол которого привел к пенальти в первом тайме, получил вторую желтую картчоку.

Норвегия – Азербайджан – 2:0 (1:0)



Голы: Кинг 32 (пен), Садыгов 59 (автогол).

Норвегия: Ярстейн, Скьелвик, Свенссон (Эльабделлауи 89), Алеесами, Нордтвейт, Йохансен, М. Эльюнусси, Дали (Бергет 82), Берге, Кинг, Серлот (Т. Эльюнусси 73).

Главный тренер: Ларс Лагербек.

Азербайджан: Агаев, Садыгов, Пашаев, Медведев, Б. Гусейнов, Д. Гусейнов, Гараев (Амиргулиев 81), Алмейда, Аласгаров, Назаров (Исмаилов 66), Магатов (Шейдаев 62).

Главный тренер: Роберт Просинечки.

Предупреждения: Б. Гусейнов 31, Назаров 63, Медведев 84.

Удаление: Б. Гусейнов 90.

Судья: Стефански (Польша).