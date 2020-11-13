Азербайджан на минорной ноте завершил отборочный цикл

Сборная Азербайджана до 21 года провела последний матч отборочного цикла чемпионата Европы.

Сборная Азербайджана до 21 года провела последний матч отборочного цикла чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда под руководством Милана Обрадовича сыграла в гостях против Швейцарии. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет открыл игрок нашей сборной Озан Джан Кёкчу из команды гостей открыл счет на 22-й минуте. После перерыва, на 49-й минуте Бастьен Томас сравнял счет. Победный мяч забил Филип Стожилкович на 90+1 минуте.

В настоящее время сборная Азербайджана находится на 5-м месте среди 6 команд с 6 очками во 2-й группе. Однако у Лихтенштейна, который занимает последнее место с 3 очками, в запасе есть одна игра. Лидирует Швейцария с 24 очками.