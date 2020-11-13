Азербайджан на минорной ноте завершил отборочный цикл

Сборная Азербайджана до 21 года провела последний матч отборочного цикла чемпионата Европы.
Как сообщает Report, команда под руководством Милана Обрадовича сыграла в гостях против Швейцарии. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Счет открыл игрок нашей сборной Озан Джан Кёкчу из команды гостей открыл счет на 22-й минуте. После перерыва, на 49-й минуте Бастьен Томас сравнял счет. Победный мяч забил Филип Стожилкович на 90+1 минуте.
В настоящее время сборная Азербайджана находится на 5-м месте среди 6 команд с 6 очками во 2-й группе. Однако у Лихтенштейна, который занимает последнее место с 3 очками, в запасе есть одна игра. Лидирует Швейцария с 24 очками.