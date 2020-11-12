Азербайджан и Словения разошлись миром

Сборная Азербайджана по футболу провела очередную встречу.
Как передает Report, подопечные Джанни Де Бьязи встречались в товарищеском матче с командой Словении.
Матч на стадионе "Стоице" завершился нулевой ничьей.
На 55-ой минуте игрок "Карабаха" Махир Эмрели уступил место на поле своему одноклубнику Мусе Гурбанлы, который дебютировал в составе национальной команды.
Отметим, что 14 ноября сборная Азербайджана в рамках Лиги Наций сыграет на выезде с Хорватией. Матч пройдет в городе Запрешич. Спустя три дня "милли" проведет последний матч в группе против Люксембурга на выезде.