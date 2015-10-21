​Азад Рагимов прокомментировал неприезд в Баку Генриха Мхитаряна

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азад Рагимов прокомментировал нежелание команды "Боруссия" (Dortmund), которая встретится с "Габалой" в групповом этапе Лиги Европы, привозить в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна.

Как сообщает Report, министр не согласился с тем, что официальные представители "Боруссии" в качестве причины приводят политические факторы.

По его словам, в таких вопросах Азербайджан является государством, полностью обеспечивающим безопасность: "Во время проведения в Баку чемпионата мира по борьбе приехала большая армянская делегация. Тогда между Международной ассоциацией федераций борьбы и Международным олимпийским комитетом был заключен меморандум. Наше же государство предоставило гарантию на безопасность. Если вы помните, несколько нет назад я был в Ереване в связи с проходящим в этом городе чемпионатом Европы по дзюдо. Это означает, что двусторонние вопросы безопасности в области спорта решены. Причина, по которой та или иная команда не привозит спортсмена, нас не касается. Азербайджан неоднократно показывал, что в данных вопросах обеспечивает полную безопасность и является самым спокойным государством в этом плане".

Отметим, что на предстоящей 22 октября игре "Габала" - "Боруссия" в групповом этапе Лиги Европы представляющий Германию армянин Генрих Мхитарян участвовать не будет. Причина в том, что он не приедет в Баку.