​Азад Рагимов прокомментировал вопрос употребления на Европейских играх препарата мельдоний

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ С медицинской точки зрения все ясно - с 1 января препарат мельдоний запретили и включили в список антидопингового агентства, и с указанной даты спортсмены не должны его принимать. До этого его принимали многие спортсмены и препарат не был запрещен.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

"Дело в том, что, говоря о прошедших в Баку Европейских играх, некоторые агентства не могут успокоиться. Европейские игры были для Азербайджана большой победой и торжеством спорта. Несмотря на то, что уже прошло полгода, некоторые до сих пор пытаются бросить тень на игры. Почему не заводят разговор о принятии указанного препарата на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Там участвовали 16 000 спортсменов, 6 000 из которых принимали указанный препарат", - сказал Азад Рагимов.

По словам министра, вопрос ставится таким образом, что якобы медали на Европейских играх были завоеваны благодаря допингу: "Это совершенно неверное рассуждение. Это является политическим вопросом, двойными стандартами и попыткой повлиять на имидж Европейских игр и принизить их уровень. Данные препараты принимаются во всем мире. Так почему же эти вопросы не поднимаются, когда они бывают связаны с ними, почему их не проверяют?".