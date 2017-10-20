Азад Рагимов: В Премьер-лиге Азербайджана следует увеличить количество клубов

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Предложение единовременной помощи государства футбольным клубам Азербайджана не реализовалось из-за финансовых вопросов.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов. По его словам, предложение АФФА должно быть реализовано по особой программе. В связи с этим даже были проведены переговоры с министерством финансов: "Однако из-за финансовых вопросов мы не увидели результата от предложения, не смогли довести до конца. Может, это временно. Возможно, в будущем этот проект найдет место в госбюджете".

По мнению министра, азербайджанские клубы должны представлять не только Баку, но и регионы. Он подчеркнул важность увеличения количества клубов в Премьер-лиге. Однако А. Рагимов отметил, что разрешение проблемы связано со спонсорами: "Этот вопрос полностью в руках спонсоров. Нужно найти, привлечь спонсоров. Количество клубов нужно довести хотя бы до 14, чтобы из их игроков можно было сформировать сборную".

Представитель правительства отметил необходимость принятия новой госпрограммы по развитию футбола. А. Рагимов рассказал о работах, проводимых министерством в этом направлении: "Мы постоянно занимаемся развитием детского и юношеского футбола, проводим зональные соревнования. Вместе с испанским клубом "Реал Мадрид" организовали совместную школу. Этот клуб выдвинул новое предложение для продолжения работы. Думаю, мы продолжим этот проект. Из Мадрида приедут тренеры, чтобы заниматься с детьми. Английский клуб "Манчестер Юнайтед" также открыл в Азербайджане школу, функционирует академия. Предпринимаются новые шаги, ведутся работы".

Отметим, что в настоящее время в Премьер-лиге Азербайджане ведут борьбу 8 команд, в первом дивизионе – 10.