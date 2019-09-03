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Азад Рагимов: Шансы "Карабаха" велики и все в руках футболистов - ВИДЕО

Азад Рагимов: Шансы "Карабаха" велики и все в руках футболистов

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов оценил шансы "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

В эксклюзивном заявлении турецкому бюро Report А.Рагимов высоко оценил возможности азербайджанской команды. 

Однако министр считает, что ни одну из групп в столь престижных соревнованиях нельзя назвать легкой: "У каждой группы свой лидер. Безусловно, испанская "Севилья" является очень сильной командой. С учетом того, что "Карабах" и ранее встречался с люксембургским "Дюделанжем" и кипрским АПОЭЛем, команда знакома с их игрой. Естественно, шансы есть всегда и они большие". 

Министр заявил, что по сравнению с "Карабахом", турецкий "Галатасарай" попал в Лиге чемпионов в более сложную группу: "Учитывая, что испанский "Реал Мадрид" и французский ПСЖ в одной группе с турецким клубом, матчи "Галатасарая" будут более тяжелыми. Однако, все в руках футболистов". 

Отметим, что первый матч в Лиге Европы "Карабах" проведет 19 сентября в Баку против испанской "Севильи". 

Вусаля Аббасова 

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