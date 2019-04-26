Азад Рагимов: Роман Абрамович – наш человек

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, общаясь с журналистами перед этапом "Формулы 1" в Баку, высказался о пристрастиях в предстоящем финале Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport-Express, А.Рагимов сказал, что сейчас страна проводит Гран-при "Формулы 1", но скоро проведет финал Лиги Европы, который является большим событием.

"Кого хотим видеть? Ну точно не национальный, не английский финал. Но болеть я буду из оставшихся команд за "Челси". Все-таки Абрамович, наш человек", – сказал Рагимов.

На вопрос "Опасаетесь ли вы английских фанатов?" министр ответил: "Знаю, что понадобится много пива, но мы готовы, все пивные заводы работают на полную мощность. Но не думаю, что они что-то разрушат. В других местах же не разрушают".

Напомним, что финальный матч Лиги Европы пройдет в столице Азербайджана 29 мая. Попасть в него могут "Арсенал", "Челси", "Айнтрахт" и "Валенсия".