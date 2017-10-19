Азад Рагимов: "Карабах" пожалуется в УЕФА из-за судейской ошибки

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Безусловно, "Карабах" подарил нам прекрасные мгновения. Среди друзей, коллег по поводу игры звучали определенные прогнозы. Однако никто не ждал такого счета. Мы видим, как постепенно растут профессионализм и уровень игры футболистов "Карабаха". В их лице мы увидели совсем другую игру, игру команды европейского уровня. Это радует нас".

Об этом Report заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, говоря об игре, завершившейся ничьей (0:0), между "Карабахом" и испанским "Атлетико" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Выделив, что ничьей стоит порадоваться, министр затронул и эпизод с удалением с поля нападающего Дино Ндлову, которому французский рефери Рудди Буке показал вторую желтую карточку: "Я отношусь к вопросу совершенно объективно: показать футболисту "Карабаха" красную карточку было неправильным решением. Со стороны соперника действительно был удар в ногу. Мы это неоднократно увидели на видеоповторе".

По мнению А.Рагимова, руководство "Карабаха" пожалуется в УЕФА в связи с этим эпизодом. Однако он отметил, что не верит в достижение нужного результата: "Естественно, протест будет подан, но что может быть максимальным результатом? Того рефери могут отстранить от 1-2 международных игр. Судьи могут в каждой игре допускать ошибки. Однако в футболе в связи с судейскими ошибками не уточнены другие меры, кроме этой. Поэтому не только в футболе, но и в других видах спорта мы не должны вмешиваться в работу судей. Мы должны так показать себя, так играть, чтобы судья не оказывал никакого влияния. В каждой игре, соревновании мы должны вдвое превосходить соперников. Судейские ошибки никак не могут влиять на нас, АФФА и руководство клуба. Протест будет, но в результат я не верю".

Министр добавил, что в удалении футболиста "Карабаха" с поля не видит политического шага: "Этот случай совершенно далек от политики. Вы можете сказать, что судья из Франции, а "Атлетико" испанский. Обе страны расположены в Западной Европе. Но бывают и ошибки. После игры "Карабаха" с итальянским "Интером" три года назад чешский рефери плакал в отеле: "Почему я допустил такую ошибку? Словно глаза ослепли". Такие случаи возможны".

Отметим, что на 75-й минуте матча между "Карабахом" и "Атлетико" на Бакинском олимпийском стадионе Дино Ндлову остался на земле после вмешательства Диего Годи. Однако французский главный тренер Рудди Буке оценил эпизод как симуляцию и, показав Ндлову вторую желтую карточку за игру, оставил владельцев поля в меньшинстве.