Азад Рагимов: Мы провели финал Лиги Европы на высочайшем уровне

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"Азербайджан превратился в страну большого футбола. Два дня назад мы провели финал Лиги Европы на высочайшем уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, коснувшись проведенного в Баку финала Лиги Европы УЕФА между английскими "Арсеналом" и "Челси".

По словам министра, финальный матч превратился для всех гостей и болельщиков в большой праздник: "Была проведена огромная организационная работа. Все гости остались довольны. Верим, что в ближайшее время они вновь приедут в Баку как друзья и туристы", - добавил министр.

Отметим, что в финале Лиги Европы "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4:1.