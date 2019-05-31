Азад Рагимов: Мы провели финал Лиги Европы на высочайшем уровне

"Азербайджан превратился в страну большого футбола. Два дня назад мы провели финал Лиги Европы на высочайшем уровне".
Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, коснувшись проведенного в Баку финала Лиги Европы УЕФА между английскими "Арсеналом" и "Челси".
По словам министра, финальный матч превратился для всех гостей и болельщиков в большой праздник: "Была проведена огромная организационная работа. Все гости остались довольны. Верим, что в ближайшее время они вновь приедут в Баку как друзья и туристы", - добавил министр.
Отметим, что в финале Лиги Европы "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4:1.
Təbriz QuliyevАвтор новости