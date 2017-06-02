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    Аяз Гулиев: в ближайшие 10 дней решится, вернусь ли в "Спартак" из "Анжи"

    Я очень рад чемпионству «Спартака», тем более, после такого перерыва
    © Foto: RİA Novosti

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Полузащитник азербайджанского происхождения «Анжи» Аяз Гулиев, выступающий в махачкалинском клубе на правах аренды из московского «Спартака», оценил вероятность своего возвращения в стан красно-белых, передает Report со ссылкой на championat.com.

    «Вернусь ли в «Спартак» в следующем сезоне? Пока не знаю. Все решится в ближайшие 10 дней. Или буду играть в «Спартаке», или останусь в «Анжи». Я очень рад чемпионству «Спартака», тем более, после такого перерыва. Не меньше радуюсь и успеху «Анжи». Я верил в то, что останемся в премьер-лиге», — сказал Гулиев.

    В сезоне-2016/17 Аяз Гулиев провёл за «Анжи» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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