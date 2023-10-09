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"Аякс" выдал свой худший старт сезона в истории

"Аякс" выдал свой худший старт сезона в истории Нидерландский футбольный клуб "Аякс" выдал худший старт сезона в своей истории.
Футбол
9 октября 2023 г. 05:07
Аякс выдал свой худший старт сезона в истории

Нидерландский футбольный клуб "Аякс" выдал худший старт сезона в своей истории.

Как передает Report, накануне команда со счетом 1:2 уступила "АЗ Алкмаару" в домашнем матче 8-го тура "Эредивизи" (высший дивизион чемпионата Нидерландов по футболу - ред.).

В активе клуба из Амстердама пять очков в первых шести матчах нового сезона — худший старт за всю историю самого титулованного клуба Нидерландов. Также "Аякс" не выигрывает уже семь матчей подряд — 3 в Лиге Европы и 4 в Эредивизи.

Помимо этого команда проиграла три матча подряд в чемпионате страны впервые с апреля 1999 года. Антирекордом является четыре проигрыша подряд в 1999 году. Вдобавок "Аякс" проиграл два домашних матча подряд в чемпионате Нидерландов впервые с ноября 2001 года.

Подопечные Мориса Стейна занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав пять очков по итогам шести туров чемпионата Нидерландов.

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