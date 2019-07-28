​«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии

Прошел матч за Суперкубок Голландии, который разыграли сделавший в прошлом сезоне золотой дубль «Аякс» и вице-чемпион страны ПСВ.

«Аякс» победил в основное время со счетом 2:0.

На первой минуте матча отличился Дольберг, а на 53-й минуте – Блинд.