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"Аякс" выиграл Суперкубок Голландии

​«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии

Прошел матч за Суперкубок Голландии, который разыграли сделавший в прошлом сезоне золотой дубль «Аякс» и вице-чемпион страны ПСВ.

«Аякс» победил в основное время со счетом 2:0.

На первой минуте матча отличился Дольберг, а на 53-й минуте – Блинд. 

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