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"Аякс" в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов

"Аякс" в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов "Аякс" дома со счетом 5:0 обыграл "Херенвен" и досрочно выиграл чемпионат Нидерландов по футболу.
Футбол
12 мая 2022 г. 03:38
Аякс в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов

"Аякс" дома со счетом 5:0 обыграл "Херенвен" и досрочно выиграл чемпионат Нидерландов по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

В составе победителей голы забили Николас Тальяфико (19-я минута), Стивен Бергёйс (33), Себастьян Аллер (38), Брайан Бробби (85) и Эдсон Альварес (90).

За тур до конца чемпионата "Аякс" набрал 82 очка. Идущий вторым ПСВ набрал 78 баллов и потерял математические шансы выйти на первое место в таблице.

"Аякс" выиграл чемпионат Нидерландов в 36-й раз в истории, этот показатель является рекордным. На втором месте по числу побед в турнире находится ПСВ (24).

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Версия на азербайджанском языке "Ayaks" klubu 36-cı dəfə Niderland çempionu olub

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