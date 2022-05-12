"Аякс" в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов

"Аякс" дома со счетом 5:0 обыграл "Херенвен" и досрочно выиграл чемпионат Нидерландов по футболу.

"Аякс" дома со счетом 5:0 обыграл "Херенвен" и досрочно выиграл чемпионат Нидерландов по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

В составе победителей голы забили Николас Тальяфико (19-я минута), Стивен Бергёйс (33), Себастьян Аллер (38), Брайан Бробби (85) и Эдсон Альварес (90).

За тур до конца чемпионата "Аякс" набрал 82 очка. Идущий вторым ПСВ набрал 78 баллов и потерял математические шансы выйти на первое место в таблице.

"Аякс" выиграл чемпионат Нидерландов в 36-й раз в истории, этот показатель является рекордным. На втором месте по числу побед в турнире находится ПСВ (24).