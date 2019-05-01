​"Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов

"Аякс" взял верх над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 1:0.

Как передает Report, единственный мяч провел Донни ван де Бек на 15-й минуте встречи. "Аякс" еще ни разу не проигрывал в матчах Лиги чемпионов, в которых открывал счет (41 победа, 8 ничьих).

Ответная игра состоится в Амстердаме 8 мая.

В другом полуфинале сыграют "Барселона" и "Ливерпуль". Первая игра состоится 1 мая, начало - в 23.00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов, 1/2 финала

Первый матч

"Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Голландия) - 0:1 (0:1)