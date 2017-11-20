Автор победного мяча: Смогу уже почаще появляться в стартовом составе"Габалы"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Получилась хорошая игра. Это было также связано с тем, что "Нефтчи" хорошая команда. Соперник выступил достойно, но в некоторых отрезках матча мы лучше боролись, добились волевой победы. Верю, что смогу уже почаще появляться в стартовом составе."

Как передает Report, об этом после встречи "Нефтчи"-"Габала", состоявшейся в рамках 12-го тура Топаз Премьер-лиги Азербайджана по футболу и завершившейся со счетом 2:3 сказал автор победного мяча гостей Стивен Джозеф Монроз.

Французский форвард заявил, что полностью подлечил свою травму:

"В прошлом туре во время игры с "Сабаилом", в которой мы одержали победу со счетом 3:1, я почувствовал боль в ноге. До конца игры оставалось 15 минут. Я подлечил травму на прошлой неделе. После этого я начал больше работать над собой. Каждый день я стараюсь с усердием, чтобы попасть в основной состав".

27-летний форвард рассказал также о забитым им победном голе: "В том эпизоде за моей спиной находились два соперника. Затем еще один встал перед мной. Как только я его прошел, забил гол. По-моему, этот гол был хорош также потому, что он был забит при счете 2:2 и в итоге мы победили".

В конце Джозеф-Монроз подчеркнул, что посвятит 2-месячный перерыв своей семье.