 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Автобус с игроками "МЮ" попал в пробку перед игрой с "Валенсией" в ЛЧ

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с «Валенсией» начался на несколько минут позже.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. 

    Причина задержки начала встречи заключалась в том, что автобус с игроками английской команды попал в пробку по пути на стадион «Олд Траффорд». Делегат УЕФА обсудил ситуацию с главным арбитром встречи, после чего было принято решение перенести начало игры на пять минут.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi