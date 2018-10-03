Автобус с игроками "МЮ" попал в пробку перед игрой с "Валенсией" в ЛЧ

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с «Валенсией» начался на несколько минут позже.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Причина задержки начала встречи заключалась в том, что автобус с игроками английской команды попал в пробку по пути на стадион «Олд Траффорд». Делегат УЕФА обсудил ситуацию с главным арбитром встречи, после чего было принято решение перенести начало игры на пять минут.