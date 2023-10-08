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Автобус с футболистами "Барнсли" загорелся по дороге после матча Первой лиги Англии

Автобус с футболистами "Барнсли" загорелся по дороге после матча Первой лиги Англии Автобус футбольного клуба "Барнсли" загорелся на трассе во время возвращения после матча Первой лиги Англии с "Эксетер Сити" (1:0).
Футбол
8 октября 2023 г. 02:46
Автобус с футболистами Барнсли загорелся по дороге после матча Первой лиги Англии

Автобус футбольного клуба "Барнсли" загорелся на трассе во время возвращения после матча Первой лиги Англии с "Эксетер Сити" (1:0).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении клуба "Барнсли" на официальном сайте.

"Футбольный клуб "Барнсли" может подтвердить, что на обратном пути с матча против "Эксетер Сити" сегодня вечером у автобуса нашего клуба возникли осложнения, и впоследствии он загорелся. Все игроки и персонал на борту были благополучно эвакуированы. Все здоровы", - отмечается в сообщении.

На данный момент "Барнсли" занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги Англии.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərədə “Barnsli” futbolçularını daşıyan avtobus yolda yanıb

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