Автобус с болельщиками "Барселоны" попал в ДТП, погибли 12 человек

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Эквадоре произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участие болельщиков местного футбольного клуба "Барселона".
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в воскресенье, когда болельщики возвращались на автобусе из Куэнки в Гуаякиль, где "Барселона" провела выездную игру чемпионата страны. В результате ДТП 12 человек погибли и 30 ранены.
На домашнем стадионе "Барселоны" в Гуаякиле будет установлена временная часовня, где все желающие смогут отдать дань памяти погибшим.
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