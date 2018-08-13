Автобус с болельщиками "Барселоны" попал в ДТП, погибли 12 человек

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Эквадоре произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участие болельщиков местного футбольного клуба "Барселона".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в воскресенье, когда болельщики возвращались на автобусе из Куэнки в Гуаякиль, где "Барселона" провела выездную игру чемпионата страны. В результате ДТП 12 человек погибли и 30 ранены.

На домашнем стадионе "Барселоны" в Гуаякиле будет установлена временная часовня, где все желающие смогут отдать дань памяти погибшим.