Автобус "Ливерпуля" застрял в тоннеле на стадионе, где состоится финал Лиги чемпионов

Автобус английского футбольного клуба "Ливерпуль" застрял в тоннеле под домашним стадионом испанского "Атлетико" "Ванда Метрополитано", где состоится финал Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на Capital Liv News, автобус застрял на выезде из тоннеля под стадионом и смог продолжить движение спустя полчаса. Подробности инцидента не уточняются.

Отметим, что в финале "Ливерпуль" встретится с другим английским клубом - "Тоттенхэмом". Матч в столице Испании Мадриде начнется 1 июня в 23:00 по бакинскому времени.