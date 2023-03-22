О нас

Австрийский футболист: В игре со сборной Азербайджана мы будем больше владеть мячом

Австрийский футболист: В игре со сборной Азербайджана мы будем больше владеть мячом "В обоих матчах мы будем больше владеть мячом, чем наши соперники. Но также важно воспользоваться этим".
Футбол
22 марта 2023 г. 14:25
Австрийский футболист: В игре со сборной Азербайджана мы будем больше владеть мячом

"В обоих матчах мы будем больше владеть мячом, чем наши соперники. Но также важно воспользоваться этим".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Австрии Гернот Траунер в интервью изданию Volksblatt перед матчами отборочного этапа Евро-2024 против сборных Азербайджана и Эстонии.

31-летний защитник сказал, что у них очень интересные соперники: "Мы посмотрели на их составы. Например, Озан Джан Кёкчю из сборной Азербайджана - брат моего товарища по команде Оркуна из "Фейеноорда" (Нидерланды)".

Опытный игрок отметил, что он готов выйти на поле в обоих встречах: "Победа в этих матчах была бы хорошим началом. Мы стремимся выйти в финал ЕВРО-2024".

Отметим, что сборная Австрии 24 марта примет Азербайджан, а 27 марта - сборную Эстонии. Обе встречи пройдут на “Райффайзен арене” в Линце.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstriyalı futbolçu: "Azərbaycan millisi ilə oyunda topa daha çox sahib olacağıq"

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi