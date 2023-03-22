Австрийский футболист: В игре со сборной Азербайджана мы будем больше владеть мячом

"В обоих матчах мы будем больше владеть мячом, чем наши соперники. Но также важно воспользоваться этим".

"В обоих матчах мы будем больше владеть мячом, чем наши соперники. Но также важно воспользоваться этим".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Австрии Гернот Траунер в интервью изданию Volksblatt перед матчами отборочного этапа Евро-2024 против сборных Азербайджана и Эстонии.

31-летний защитник сказал, что у них очень интересные соперники: "Мы посмотрели на их составы. Например, Озан Джан Кёкчю из сборной Азербайджана - брат моего товарища по команде Оркуна из "Фейеноорда" (Нидерланды)".

Опытный игрок отметил, что он готов выйти на поле в обоих встречах: "Победа в этих матчах была бы хорошим началом. Мы стремимся выйти в финал ЕВРО-2024".

Отметим, что сборная Австрии 24 марта примет Азербайджан, а 27 марта - сборную Эстонии. Обе встречи пройдут на “Райффайзен арене” в Линце.