Австрийский футболист: С нетерпением жду дебюта на матче против сборной Азербайджана

"Я горд попасть в основной состав сборной Австрии и с нетерпением жду своего дебюта на матче против сборной Азербайджана".

"Я горд попасть в основной состав сборной Австрии и с нетерпением жду своего дебюта на матче против сборной Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Австрии Йонас Ауэр сказал изданию Noen, говоря о предстоящем матче против сборной Азербайджана в отборочном туре Евро-2024.

Впервые приглашенный в основную команду 23-летний левый крайний защитник рассказал, что ранее выступал в составе юниорских сборных: "Думаю, если хорошо покажу себя на тренировках, на предстоящих матчах главный тренер предоставит мне шанс, и им необходимо воспользоваться".

Матч Австрия - Азербайджан состоится 24 марта на Raiffeisen Arena в Линце и стартует в 23:45 по бакинскому времени.