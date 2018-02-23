Австрийский футбольный клуб "Карабах Вена" получил новый стадион - ФОТО

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах Вена", который действует в Австрии, получил новый стадион.

Как сообщил Report главный директор клуба Рамин Шюкуров, клуб будет проводить домашние игры на стадионе "Рудольф Тон". В связи с этим, руководство клуба Рамин Шюкуров, вице-президент Манфред Модли, оперативный менеджер Кристиан Тонхофе встретились и подписали соглашение с мэром города Швехат Карином Байером и главой спортивного управления Кристианом Хабисоном.

Официальные представители команды, оценили данное соглашение как значимое событие в жизни клуба. Отметим, что стадион "Рудольф Тон был построен 24 мая 1980 года. Стадион вместимостью 7 тыс зрительских мест, был построен за 11,7 миллионов евро.

Арена с 2001 года носит имя бывшего мэра города Шхеват и предназначена в основном для соревнований по атлетике.