Австралия примет участие в межконтинентальном отборе на чемпионат мира

7 июня состоялся матч в рамках отбора на чемпионат мира между сборными Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Австралии.

7 июня состоялся матч в рамках отбора на чемпионат мира между сборными Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Австралии.

Как передает Report, команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, сильнее оказались австралийцы - счёт 2:1.

Счёт в игре на 53-й минуте открыл Джексон Ирвайн. Спустя четыре минуты Каннедо Кайо восстановил равенство на табло. За шесть минут до конца основного времени Айдин Хрустич снова вывел австралийцев вперёд, принеся им победу.

Благодаря этой победе Австралия сыграет с командой Перу в матче межконтинентального отбора, который запланирован на 13 июня. На следующий день встретятся сборные Коста-Рики и Новой Зеландии — в этой паре определятся последние участники катарского чемпионата мира.