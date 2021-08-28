Австралийский нападающий отказался переходить в "Нефтчи"

Переход австралийского футболиста Никиты Рукавицы в "Нефтчи" не состоялся.

Переход австралийского футболиста Никиты Рукавицы в "Нефтчи" не состоялся.

Об этом Report сообщил руководитель департамента медиа, маркетинга и связей с общественностью Бакинского клуба Рустам Аллахвердиев.

По его словам, 34-летний нападающий, с которым ранее была достигнута договоренность, отказался переходить в команду "черно-белых", мотивируя это тем, что не сможет жить в Баку: "Ознакомившись с городом, нашей базой, он сказал, что никаких проблем с условиями контракта нет, но мне будет трудно здесь жить. Он не подписал контракт, потому что ему не понравились условия".

Отметим, что последним клубом Никиты Рукавицы был израильский “Маккаби” (Хайфа). Форвард, который в настоящее время является свободным агентом, в прошлом сезоне забил 22 гола в 19 играх за "Хайфу". Ранее форвард защищал цвета нидерландского "Твенте", немецких "Герты", "Майнца" и "Франкфурта".