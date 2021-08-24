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Аудиторы посчитали, сколько клубы Европы потеряли из-за коронавируса

Аудиторы посчитали, сколько клубы Европы потеряли из-за коронавируса Футбольные клубы пяти ведущих европейских чемпионатов недополучили 2,5 миллиарда евро доходов из-за того, что матчи проводились без зрителей в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом.
Футбол
24 августа 2021 г. 17:36
Аудиторы посчитали, сколько клубы Европы потеряли из-за коронавируса

Футбольные клубы пяти ведущих европейских чемпионатов недополучили 2,5 миллиарда евро доходов из-за того, что матчи проводились без зрителей в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на исследование аудиторской компании KPMG.

С весны 2020 года соревнования были приостановлены или прерваны из-за начавшейся пандемии коронавируса, а те турниры, которые возобновились, проходили при пустых трибунах. Это привело к "значительному снижению совокупной выручки от проведения матчей (продажа билетов, спонсоры, продажа атрибутики, питание) с примерно 500 миллионов до 1,9 миллиарда евро".

Матчи сезона-2020/21 в Англии, Франции, Испании, Италии и Германии проводились практически полностью без зрителей. Таким образом, совокупный убыток в этом финансовом году составит более 2 миллиардов евро.

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