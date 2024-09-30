"Атлетико" запретит болельщикам скрывать лицо на стадионе

Испанский футбольный клуб "Атлетико" запретит болельщикам находиться на стадионе в одежде, способной скрыть лицо.

Испанский футбольный клуб "Атлетико" запретит болельщикам находиться на стадионе в одежде, способной скрыть лицо.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что 29 сентября "Атлетико" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Реалом" в чемпионате Испании. На 69-й минуте матч был прерван примерно на 15 минут из-за поведения болельщиков "Атлетико", которые бросали посторонние предметы на поле, часть болельщиков носили маски, скрывающие лица. До этого отдельные группы активных болельщиков "Атлетико" заявляли, что придут на игру в масках с целью избежать наказания за оскорбления игроков "Реала".

"Атлетико" в ближайшее время включит в свой внутренний регламент запрет на использование внутри стадиона любого элемента одежды, который мешает различить лицо человека с целью сокрытия личности. Болельщики, нарушившие это правило, будут удалены со стадиона. Также "Атлетико" навсегда лишил клубного членства человека, которого полиция совместно с нашим отделом безопасности установила как ответственного за бросание предметов на поле. Остальные причастные будут лишены членства после того, как их личности будут установлены", - говорится в заявлении мадридского клуба.