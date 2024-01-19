"Атлетико" выбил "Реал" из розыгрыша Кубка Испании

"Атлетико" в мадридском дерби обыграл "Реал" в матче 1/8 финала Кубка Испании.

"Атлетико" в мадридском дерби обыграл "Реал" в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Как сообщает Report , встреча на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде завершилась победой "матрасников" со счётом 4:2.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе "Атлетико" забивали Самуэл Лино и Альваро Мората. В составе "Реал" гол забил Хоселу. Также автогол на счету голкипера "Атлетико" Яна Облака.

На 100-й минуте нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн принёс команде победу в матче. Окончательную точку в матче поставил Родриго Рикельме.

Таким образом, "Атлетико" вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а "Реал" завершил участие в турнире.

Отметим, "Реал" является действующим победителем Кубка Испании. В финальном матче прошлого сезона королевский клуб обыграл "Осасуну" со счётом 2:1.