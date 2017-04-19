"Атлетико" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов УЕФА - ВИДЕО

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Футболисты мадридского "Атлетико" завоевали путевку в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в четвертьфинале соревнования испанский клуб по сумме двух встреч одолел английскую команду "Лестер".
Ответный матч прошел в Англии и завершился вничью - 1:1.
На 26-й минуте Сауль вывел "Атлетико" вперед, на 61- Джейми Варди сравнял счет. Итоговый результат оказался на руку испанскому клубу, выигравшему первую встречу со счетом 1:0.
Таким образом, "Атлетико" стал первым полуфиналистом турнира.
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