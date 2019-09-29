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"Атлетико" сыграл вничью с "Реалом"

"Атлетико" сыграл вничью с "Реалом"

"Атлетико" дома сыграл вничью с "Реалом" со счетом 0:0 в мадридском дерби в рамках чемпионата Испании по футболу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Реал" и "Атлетико" в третий раз подряд сыграли вничью со счетом 0:0 в матчах первого круга чемпионата Испании.

После семи сыгранных матчей "Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании (15 очков), "Атлетико" набрал 14 очков, столько уже у "Гранады". "Реал" остается единственным клубом текущего сезона чемпионата Испании, не потерпевшим ни одного поражения (четыре победы, три ничьи).

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