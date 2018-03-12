"Атлетико" разгромил "Сельту" - ВИДЕО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Испании прошли очередные матчи 28-го тура чемпионата по футболу.

Как передает Report, в центральном матче второго игрового дня тура «Атлетико» разгромил «Сельту». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Антуан Гризманн, отличившийся на 44-й минуте. Во втором тайме вратаря «Сельты» сначала огорчил полузащитник Витоло, а затем нападающий Анхель Корреа.

По итогам 28 туров «Атлетико» набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (38) располагается на девятой строчке.

Тур завершится сегодня встречей между «Алавесом» и «Бетисом».

Ла Лига. 28-ой тур.

«Жирона» — «Депортиво» - 2:0

Голы: Стуани, 21, Хуанпе, 57

«Эйбар» — «Реал» - 1:2

Голы: Рамис, 50 — Роналду, 34, 84

«Севилья» — «Валенсия» - 0:2

Гол: Родриго Морено, 25, 68

«Хетафе» – «Леванте» - 0:1

Гол: Коке, 79

«Малага» — «Барселона» - 0:2

Голы: Суарес, 15, Коутиньо, 27

«Эспаньол» –« Реал Сосьедад» - 2:1

Голы: Баптистао, 51, Морено, 72 — Виллиан Жозе, 41

«Атлетик» – «Леганес» - 2:0

Голы: Рауль Гарсия, 10, 17

«Атлетико» – «Сельта» - 3:0

Голы: Гризманн, 44, Витоло, 56, Корреа, 63

«Лас-Пальмас» - «Вильярреал» - 0:2

Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90