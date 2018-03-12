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    "Атлетико" разгромил "Сельту" - ВИДЕО

    В центральном матче игрового дня мадридцы одержали победу со счетом 3:0

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Испании прошли очередные матчи 28-го тура чемпионата по футболу.

    Как передает Report, в центральном матче второго игрового дня тура «Атлетико» разгромил «Сельту». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

    Автором первого мяча стал нападающий Антуан Гризманн, отличившийся на 44-й минуте. Во втором тайме вратаря «Сельты» сначала огорчил полузащитник Витоло, а затем нападающий Анхель Корреа.

    По итогам 28 туров «Атлетико» набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (38) располагается на девятой строчке.

    Тур завершится сегодня встречей между «Алавесом» и «Бетисом».

    Ла Лига. 28-ой тур.

    «Жирона» — «Депортиво» - 2:0

    Голы: Стуани, 21, Хуанпе, 57

    «Эйбар» — «Реал» - 1:2

    Голы: Рамис, 50 — Роналду, 34, 84

    «Севилья» — «Валенсия» - 0:2

    Гол: Родриго Морено, 25, 68

    «Хетафе» – «Леванте» - 0:1

    Гол: Коке, 79

    «Малага» — «Барселона» - 0:2

    Голы: Суарес, 15, Коутиньо, 27

    «Эспаньол» –« Реал Сосьедад» - 2:1

    Голы: Баптистао, 51, Морено, 72 — Виллиан Жозе, 41

    «Атлетик» – «Леганес» - 2:0

    Голы: Рауль Гарсия, 10, 17

    «Атлетико» – «Сельта» - 3:0

    Голы: Гризманн, 44, Витоло, 56, Корреа, 63

    «Лас-Пальмас» - «Вильярреал» - 0:2

    Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90

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