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"Атлетико" разгромил "Мальорку" и продлил беспроигрышную серию

"Атлетико" разгромил "Мальорку" и продлил беспроигрышную серию В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" принимал "Мальорку".
Футбол
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4 июля 2020 г. 02:25
Атлетико разгромил Мальорку и продлил беспроигрышную серию

В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" принимал "Мальорку".

Как передает Report, встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий "Атлетико" Альваро Мората, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Перед свистком на перерыв Мората оформил дубль с передачи полузащитника Маркоса Льоренте. На 79-й минуте ещё один мяч в ворота "Мальорки" отправил хавбек Коке.

Беспроигрышная серия "матрасников" в чемпионате Испании достигла 12 матчей (7 побед, 5 ничьих).

"Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице Примеры. В активе команды Диего Симеоне 62 очка. "Мальорка" (29) находится в зоне вылета — на 18-м месте.

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