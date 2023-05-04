"Атлетико" разгромил "Кадис" и обошел "Реал" в таблице Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Кадис".

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Кадис".

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, закончилась победой "Атлетико" со счетом 5:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (дубль), Альваро Мората, Науэль Молина и Янник Феррейра-Карраско. За "Кадис" единственный мяч на счету Чоко Лосано.

Таким образом, "Атлетико" набрал 69 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, обогнав "Реал". Команда Диего Симеоне опережает "сливочных" на одно очко "Кадис" располагается на 15-м месте, имея в активе 35 баллов.