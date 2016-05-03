​"Атлетико" проиграл "Баварии" в ответном матче, но вышел в финал Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ «Бавария» выиграла у «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

На 31-й минуте Хаби Алонсо со штрафного с 20 метров решил пробить на силу практически по центру — Хосе Мария Хименес не успел свести ноги, и мяч юркнул в сетку. Три минуты спустя мюнхенцы могли удвоить преимущество, но Ян Облак справился с ударом Томаса Мюллера с пенальти.

В дебюте второго тайма Фернандо Торрес в касание отдал передачу на ход Антуану Гризманну, который убежал от Давида Алабы, вышел на свидание с Мануэлем Нойером и с линии штрафной мимо вратаря пробил в правый угол. На 74-й минуте Артуро Видаль после подачи на дальнюю штангу сделал скидку в центр, а Роберт Левандовски в падении внёс мяч в сетку с нескольких метров. В концовке основного времени матча «матрасники» получили право на 11-метровый, но Торрес не смог переиграть Нойера.

В первом матче «Атлетико» одержал минимальную победу на своём поле. «Матрасники» вышли в финал благодаря правилу гола на чужом поле, а мюнхенцы завершили борьбу в турнире.

В финале «Атлетико» сыграет с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 28 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч

Бавария (Мюнхен, Германия) – Атлетико М (Мадрид, Испания) – 2:1

Голы: Алонсо, 31 (1:0); Гризманн, 53 (1:1); Левандовски, 74 (2:1).