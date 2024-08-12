О нас

"Атлетико" подписал футболиста аргентинской сборной

"Атлетико" подписал футболиста аргентинской сборной Чемпион мира по футболу Хулиан Альварес перешел из английского "Манчестер Сити" в "Атлетико".
Футбол
12 августа 2024 г. 20:25
Атлетико подписал футболиста аргентинской сборной

Чемпион мира по футболу Хулиан Альварес перешел из английского "Манчестер Сити" в "Атлетико".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Контракт с 24‑летним аргентинцем рассчитан до 2030 года. По данным As, сумма трансфера составила 75 млн евро, еще 10 млн "горожане" может получить в качестве бонусов.

Альварес стал игроком команды "Манчестер Сити" в 2022 году, в составе которой нападающий провел 103 матча во всех турнирах и забил 36 мячей, стал двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА и Кубка Англии.

Вместе со сборной Аргентины футболист дважды завоевал Кубок Америки, выиграл Чемпионат мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Argentina millisinin hücumçusu "Atletiko"ya keçib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте Вечер дружбы в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте "Вечер дружбы" в Астане
8 августа 2024 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi