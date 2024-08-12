"Атлетико" подписал футболиста аргентинской сборной

Чемпион мира по футболу Хулиан Альварес перешел из английского "Манчестер Сити" в "Атлетико".

Чемпион мира по футболу Хулиан Альварес перешел из английского "Манчестер Сити" в "Атлетико".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Контракт с 24‑летним аргентинцем рассчитан до 2030 года. По данным As, сумма трансфера составила 75 млн евро, еще 10 млн "горожане" может получить в качестве бонусов.

Альварес стал игроком команды "Манчестер Сити" в 2022 году, в составе которой нападающий провел 103 матча во всех турнирах и забил 36 мячей, стал двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА и Кубка Англии.

Вместе со сборной Аргентины футболист дважды завоевал Кубок Америки, выиграл Чемпионат мира.