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"Атлетико" победил "Вальядолид" и поднялся на третью строчку в Примере

"Атлетико" победил "Вальядолид" и поднялся на третью строчку в Примере

В матче 30-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" принимал "Вальядолид".

Как передает Report, встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник "Атлетико" Витоло. 30-летний футболист отправил мяч в ворота гостей на 81-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал нападающий Диего Коста.

Беспроигрышная серия "Атлетико" в чемпионате Испании достигла восьми матчей (четыре победы и четыре ничьи). Для "Вальядолида" сегодняшнее поражение стало первым в последних трёх встречах.

"Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридской команды 52 очка. "Вальядолид" (33) находится на 15-м месте.

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