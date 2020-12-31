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"Атлетико" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги

"Атлетико" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги "Атлетико" на своем поле переиграл "Хетафе" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Футбол
31 декабря 2020 г. 00:56
Атлетико обыграл Хетафе в матче Ла Лиги

"Атлетико" на своем поле переиграл "Хетафе" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,единственный гол на 20-й минуте забил Луис Суарес.

Для Диего Симеоне этот матч стал 500-м в качестве главного тренера мадридского клуба. Он возглавил "Атлетико" в 2011 году и смог привести его к чемпионству в Испании, а также к двум титулам Лиги Европы. Победа над "Хетафе" стала для аргентинского наставника 301-й в клубе.

"Атлетико" одержал третью подряд победу в чемпионате и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков, "Хетафе" идет на 14-й строчке (17 очков). В следующем туре подопечные Симеоне 3 января на выезде сыграют с "Алавесом", "Хетафе" днем ранее примет "Вальядолид".

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