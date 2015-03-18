​"Атлетико" обыграл "Байер" в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Лиге чемпионов продолжаются ответные матчи 1/8 финала.

Как передает Report, в одном из них "Атлетико", проигравший первый матч на выезде со счётом 0:1, принимал "Байер".

В середине первого тайма хозяева сравняли счёт по сумме двух матчей благодаря точному удару Марио Суареса. После этого забить командам не удалось ни в основное время, ни в овертайме. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Атлетико", реализовавший три удара против двух у "Байера".

Таким образом, "Атлетико" стал шестым четвертьфиналистом Лиги чемпионов после "Реала", "Порту", "ПСЖ", "Баварии" и "Монако".

Два последних участника четвертьфинала определятся в среду в поединках "Барселона" – "Манчестер Сити" и "Боруссия" – "Ювентус".

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч

"Атлетико М" (Мадрид, Испания) – "Байер" (Леверкузен, Германия) – 1:0(3:2)

Голы: Суарес, 27 (1:0).