"Атлетико" объявил об уходе одной из легенд клуба

Мадридский "Атлетико" официально объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Саулем Ньигесом.

Мадридский "Атлетико" официально объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Саулем Ньигесом.

Как передает Report, контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сауль пришел в "Атлетико" ещё в 2008 году и стал одним из самых узнаваемых игроков "матрасников" за последние десятилетия. За основную команду он провел 427 матчей, отметившись 48 голами - это девятый результат по количеству игр в истории клуба. В составе "Атлетико" Ньигес добился впечатляющих успехов: стал чемпионом Ла Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, дважды поднимал над головой трофей Лиги Европы и добавил в свою коллекцию Суперкубок УЕФА.

На официальном сайте мадридцев Сауля назвали "одной из легенд клуба", поблагодарив за верность и вклад в успехи команды на протяжении многих лет.