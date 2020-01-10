 Наверх

“Атлетико” обыграл “Барселону” и вышел в финал Суперкубка Испании

​“Атлетико” обыграл “Барселону” и вышел в финал Суперкубка Испании

В Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе “Кинг Абдулла Спортс Сити” состоялся второй полуфинал Суперкубка Испании “Барселона” — “Атлетико”. 

Как передает Report, финальный свисток зафиксировал победу мадридской команды со счётом 3:2.

Автором первого гола стал полузащитник “Атлетико” Коке, отличившийся в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий “Барселоны” Лионель Месси сравнял счёт. В середине второй половины форвард Антуан Гризманн вывел сине-гранатовых вперёд. В концовке по одному мячу в ворота каталонцев отправили нападающие “матрасников” Альваро Мората (пенальти) и Анхель Корреа.

В финале Суперкубка Испании “Атлетико” встретится с мадридским “Реалом”, который обыграл “Валенсию” (3:1). Матч состоится в Джидде на стадионе “Кинг Абдулла Спортс Сити” 12 января.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!