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"Атлетико" наказали частичным закрытием трибун из-за поведения болельщиков

"Атлетико" наказали частичным закрытием трибун из-за поведения болельщиков Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение о частичном закрытии трибун домашнего стадиона "Атлетико" в течение трех ближайших матчей
Футбол
2 октября 2024 г. 22:58
Атлетико наказали частичным закрытием трибун из-за поведения болельщиков

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение о частичном закрытии трибун домашнего стадиона "Атлетико" в течение трех ближайших матчей

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

Мадридский клуб наказан за поведение своих болельщиков в матче 8-го тура Ла Лиги с "Реалом" (1:1). На 69-й минуте игра прервалась из-за бросания посторонних предметов во вратаря "сливочных" Тибо Куртуа.

В ближайших трех матчах "Атлетико" обойдется без поддержки определенных секторов стадиона, вместимостью около 5 тыс. мест. Кроме того, клуб оштрафован на 45 тысяч евро. Санкции коснутся домашних матчей "матрасников" с клубами "Леганес", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

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Версия на азербайджанском языке "Atletiko" tribunaların qismən bağlanması cəzası alıb

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