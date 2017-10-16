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    “Атлетико” летит в Баку на самолете “Карабах”, принадлежащий AZAL

    Баку футболисты Атлетико будут размещены в отеле Marriott

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Испанский Атлетико” летит в Баку на принадлежащем AZAL (Азербайджанские Авиалинии – ред.) самолете для участия в матче 3-го тура группового раунда Лиги Чемпионов против “Карабаха”.

    Как передает Report со ссылкой на "Marca", поднявшееся с мадридского аэропорта “Барахас” воздушное судно через 6.5 часов в 22:30 прибудет в международный аэропорт имени Гейдара Алиева.

    "AirbusA340 500" вмещает 237 пассажиров. Во время длительного полета для футболистов созданы условия отдыха и благоприятная бизнес-зона. Самолет будет лететь со скоростью 890 км/ч на высоте 15742 м.

    На передней части фюзеляжа воздушного судна под трехцветным флагом Азербайджана написано “Карабах”.

    Отметим, что в Баку футболисты "Атлетико" будут размещены в отеле "Marriott". Игра состоится 18 октября на Бакинском Олимпийском стадионе. Начало в 20:00. 

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