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    "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в мадридском дерби

    Встреча завершилась со счетом 0:0

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в матче 12-го тура испанской Примеры.

    Как передает Report, встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 0:0.

    «Атлетико» и «Реал», набрав по 24 очка, делят третье-четвертое места в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 10 очков.

    Испания - Примера. 12-й тур

    Атлетико М - Реал Мадрид - 0:0

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