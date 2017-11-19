"Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в мадридском дерби

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в матче 12-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 0:0.

«Атлетико» и «Реал», набрав по 24 очка, делят третье-четвертое места в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 10 очков.

Испания - Примера. 12-й тур

Атлетико М - Реал Мадрид - 0:0