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"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании

"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании В Бильбао (Испания) на стадионе "Сан-Мамес" состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором "Атлетик" принимал мадридский "Реал».
Футбол
4 февраля 2022 г. 02:38
Атлетик выбил Реал из Кубка Испании

В Бильбао (Испания) на стадионе "Сан-Мамес" состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором "Атлетик" принимал мадридский "Реал".

Как передает Report, встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0, вследствие чего "Королевский клуб" завершил участие на турнире.

Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте - отличился 26-летний испанский вингер "Атлетика" Алехандро Беренгер.

Полуфинальные пары будут определены позднее с помощью жеребьевки. Напомним, ранее на этой стадии "Бетис» на выезде разгромил "Реал Сосьедад" (4:0), "Валенсия" победила "Кадис" (2:1), а "Мальорка" уступила "Райо Вальекано" (0:1).

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Kuboku: "Atletik" "Real"ı məğlub edib

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