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"Атлетик" сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании

"Атлетик" сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании Мадридский "Атлетико" проиграл клубу "Атлетик" из Бильбао в полуфинальном матче за Суперкубок Испании.
Футбол
14 января 2022 г. 01:13
Атлетик сыграет с Реалом в финале Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" проиграл клубу "Атлетик" из Бильбао в полуфинальном матче за Суперкубок Испании.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:2.

На 62-й минуте вратарь "Атлетика" Унаи Симон отметился автоголом. Через четверть часа защитник клуба из Бильбао Йерай Альварес счет сравнял.

Вскоре Нико Уильямс вывел баскский клуб вперед. Этот гол оказался победным.

На последних секундах игры с поля был удален уругвайский защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес.

Ранее в первом полуфинальном матче "Реал" победил "Барселону" в дополнительное время со счетом 3:2.

Финальный матч "Реал" - "Атлетик" состоится 16 января. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİspaniya Super Kuboku: "Real Madrid"in finalda rəqibi müəyyənləşib

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