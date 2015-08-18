​"Атлетик" спустя 31 год выиграл Суперкубок Испании - ВИДЕО

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ «Барселона» и «Атлетик» сыграли вничью в ответном матче за Суперкубок Испании.

Как передает Report, встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:1.

В концовке первого тайма Лионель Месси открыл счёт. На исходе часа игры каталонцы остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Жерард Пике. На 74-й минуте Ариц Адурис сравнял счёт. На исходе основного времени матча вдесятером остался и «Атлетик»: с поля был удалён Кике Сола.

«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании по сумме двух встреч (первый матч завершился победой басков со счётом 4:0) и стал победителем турнира во второй раз в истории — ранее клуб из Бильбао выигрывал этот трофей в 1984 году.

Суперкубок Испании. Финал

Барселона (Барселона) – Атлетик Б (Бильбао) – 1:1

Голы: Месси, 43 (1:0); Адурис, 74 (1:1).