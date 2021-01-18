"Атлетик" победил "Барселону" и выиграл Суперкубок Испании

"Атлетик" из Бильбао стал победителем Суперкубка Испании по футболу.

"Атлетик" из Бильбао стал победителем Суперкубка Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в финальной встрече баскский клуб в дополнительное время обыграл "Барселону" со счетом 3:2

У каталонцев отличился Антуан Гризманн (40-я, 77-я минуты). В составе победителей голы на счету Оскара де Маркоса (42), Асьера Вильялибре (90) и Иньяки Уильямса (94). В конце дополнительного времени с поля был удален форвард "Барселоны" Лионель Месси. Эта красная карточка стала первой для арегнтинского футболиста за 753 матча в составе каталонского клуба.

Отметим, что "Атлетик" в третий раз стал обладателем трофея (1984, 2015, 2021). Также в активе клуба восемь побед в чемпионате Испании и 23 - в кубке страны. "Барселона" выигрывала трофей 13 раз, что является рекордным показателем.