​“Аталанта” поднялась на 3-е место в Серии А

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А между “Ювентусом“ и “Аталантой“. Встреча проходила на стадионе “Альянц — Ювентус“ в Турине. Игра завершилась со счётом 1:1.

Первым забить в матче удалось гостям. На 33-й минуте полузащитник “Аталанты“ Йосип Иличич замкнул дальнюю штангу после подачи углового, забив 74-й мяч своей команды в текущем чемпионате Италии, что является самым высоким показателем для турнира. Хозяевам удалось уйти от поражения на 80-й минуте. Хуан Куадрадо выполнил навес с правого фланга, а Марио Манджукич, уже дотягиваясь до мяча, сумел переправить игровую сферу между ног голкиперу соперников Пьерлуиджи Голлини.

“Ювентус“, уже выигравший чемпионат досрочно, набрал 90 очков. “Аталанта“ благодаря этой ничьей и поражению “Интера“ от “Наполи“ в параллельном матче поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А с 66 очками в активе.