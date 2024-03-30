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Серия А: "Аталанта" обыграла "Наполи" 

Серия А: "Аталанта" обыграла "Наполи"  "Аталанта" со счетом 3:0 на выезде обыграла действующего чемпиона Италии по футболу "Наполи" в матче 30-го тура.
Футбол
30 марта 2024 г. 18:29
Серия А: Аталанта обыграла Наполи 

"Аталанта" со счетом 3:0 на выезде обыграла действующего чемпиона Италии по футболу "Наполи" в матче 30-го тура.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Алексей Миранчук (26-я минута), Джанлука Скамакка (45) и Тён Копмейнерс (88).

"Аталанта" после 29 матчей набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. "Наполи" с 45 очками в 30 играх располагается на 7-й строчке. В следующем туре "Аталанта" на выезде сыграет с "Кальяри", "Наполи" в гостях встретится с "Монцой". Матчи пройдут 7 апреля.

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